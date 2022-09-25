التحقيقات: مشادة بين شاب وشقيق خطيبته السابقة أدت لسقوطه من البلكونة بالمرج

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة المرج، واقعة مصرع عامل، عقب سقوطه من شرفة شقة سكنية في منطقة المرج، أن الواقعة حدثت أثناء تواجد المتوفى فى منزل خطيبته السابقة، بعد أن تركها بسبب خلافات بينهما، حيث طلب منه شقيق الفتاة خطيبته، الحضور إلى منزلهم لمناقشة الخلاف.

وأضافت التحقيقات أن المتوفى نشبت بينه وبين شقيق خطيبته السابقة، مشادة كلامية، تطورت إلى التراشق بالألفاظ النابية، حيث تبين أن المشادة الكلامية كادت أن تتطور إلى التشابك بالأيدى، فحاول الشاب المتوفى الهروب من شقة خطيبته السابقة، إلا أن أهلها أغلقوا الباب عليه ومنعوه من الخروج، فقام الشاب المتوفى بالقفز من شرفة منزلها بالطابق الخامس، فسقط فى الشارع أمام المارة غارقًا فى دمائه مفارقًا الحياة.

وكانت المناظرة الأولية لجثة الشاب المتوفى من قبل النيابة العامة، كشفت إصابته بكسر في الجمجمة وكسور بضلوع القفص الصدري ونزيف داخلي.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص، عثر على جثة شاب مصابًا بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين أنه سقط من الطابق الخامس.

وأوضحت التحريات، أن المتوفى تقدَّم لخطبة فتاة ثم فسخ تلك الخطوبة، وبعدها طلب منه شقيقاها الجلوس معه لمعرفة أسباب الفسخ، ونشبت بينهم أثناء ذلك مشادة كلامية، أقدم خلالها على القفز من الطابق الخامس، ولقي مصرعه، وألقت أجهزة الأمن القبض على أحد المتهمين، بينما لا يزال الآخر هاربًا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.