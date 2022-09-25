الاحتفال بختم 3 أطفال حفظ كتاب الله كاملاً فى كتاب الشيخ تميم بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء من البهجة والفرحة الكبيرة بين الأطفال والكبار داخل كتاب الشيخ تميم فى قرية البعيرات بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وذلك احتفالاً بختام حفظ كتاب الله لثلاثة من طلاب الدفعة الثانية فى المدرسة القرآنية بالقرية، حيث عبر الشيخ تميم محمد رائد الكتاب عن سعادته الكبيرة بتلك الخطوة الجديدة وحفظ 3 من نجوم المدرسة لكتاب الله.

ويضيف الشيخ تميم محمد رائد المدرسة القرآنية بقرية البعيرات، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم يوم كرنفالي بحضور العشرات من الأطفال الذين يتعلمون كتاب الله ويحفظونه بالمدرسة القرآنية، وذلك لتوثيق حفظة القرآن الكريم وتقديم التهنئة لهم ولأولياء أمورهم، وتم عمل ممر لهم من أعظم الممرات الشرفية لتلك النماذج، وهم كل من:- (الطالبة إسراء طايع محمد طايع - الطالب سيد إبراهيم سيد إبراهيم - الطالب أحمد أيمن أحمد محمد)، موضحاً أنه هكذا يصبح عدد الخريجين الحاملين كتاب الله من المدرسة القرآنية في أربع سنوات، 14 حافظاً متقناً لكتاب الله تعالى.

وأوضح الشيخ تميم، أن المدرسة القرآنية المبهجة فى البر الغربي تضم أكثر من 300 طفل من الأولاد والفتيات، والذين يتوافدون عدة أيام أسبوعياً لتعلم القراءة والكتابة من عمر 6 سنوات وحتى سن النضج والشباب، والجميع يلتف فى مقر الكتاب الذي تم تأجيره لمدة 9 سنوات بتكافل أهل الخير وقاموا بدهنه ووضع مبردات صحراوى داخله لخدمة الأطفال الذين يتلقون التعاليم الدينية فى فصل الصيف داخله، موضحاً أنه تم البدء في مشروع المدرسة القرآنية منذ 3 سنوات، وخرج منها طالب حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ كتاب الله، كما أنه يتم تحفيظ أكثر من 300 طفل من مختلف الأعمار من أبناء مدينة القرنة بأكملها وليست القرية فقط.

وأكد رائد الكتاب الشيخ تميم، أن المدرسة القرآنية بدأت في 15 يوليو 2018، وحفظ القرآن الكريم كاملا فيه 14 طفل حتى الآن، ويتم توفير دعم من فتيات القرية لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال من البنات، وكذلك يتم تعليمهم كل أصول وأساسيات القراءة والكتابة منذ الصغر، موضحاً أنه يتم تعليم الأطفال كافة أساسيات القراءة والكتابة على الأصول الصحيحة حيث أنه حاصل على ماجستير شريعة وقانون ومتخصص فى تحفيظ الأطفال القرآن منذ عدة سنوات.



احتفالات ختم 3 أطفال لحفظ كتاب الله كاملاً فى كتاب الشيخ تميم غرب الأقصر



الإحتفال بختم 3 أطفال لحفظ كتاب الله كاملاً



الطالبين من حفظة القرآن الكريم كاملاً غرب الأقصر



فرحة الإحتفال بختم 3 أطفال لحفظ كتاب الله كاملاً



فرحة الطالبين سيد وأحمد بحفظ القرآن كاملاً