إغلاق وتشميع 9 مقاهي في حملة مكبرة بالغربية

شنت رئاسة مركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية، حملة مكبرة، أسفرت عن إغلاق وتشميع 9 مقاهي وكافيهات، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومصادرة 27 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه أشار حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى استمرار الحملات والمتابعة بقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا، أصحاب المقاهي بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.