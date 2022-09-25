اليوم السابع
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إزالة عامود كهرباء آيل للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين بأسوان

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:21 م
إزالة عامود كهرباء آيل للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين بأسوان العامود
أسوان - عبد الله صلاح

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان للتعامل الفورى مع شكوى المواطنين المتعلقة بوجود عمود كهرباء آيل للسقوط بجوار مسجد السيد البدوى بداية مطلع منطقة المحمودية.
 
وتم التفاعل المباشر مع الشكوى وإخلاء العمود من مصدر الأسلاك الكهربائية ، ورفعه من هذا الموقع للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.
 
وفى سياق آخر، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو للتعامل الفورى مع شكوى المواطنين المتعلقة بإزالة ورفع الأتربة وتراكمات المخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بإمتداد كورنيش النيل الذى يشهد أعمال تطوير وتجميل.
 
وتم تكليف المقاول المختص بهذه العملية بتنفيذ هذه الأعمال فى الفترة المسائية، مع القيام بأعمال رش المياه عقب وضع التربة الزلطية لتلافى تناثر أى أتربة، وحفاظاً على إتاحة كافة سبل الراحة للسائحين المتواجدين على متن البواخر والفنادق العائمة.

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