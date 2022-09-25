إذا كنت مصابا بالسكري.. تعرف على متوسط ​​الجلوكوز المقدر

كتب – حسام الشقويرى

يشير متوسط ​​الجلوكوز المقدر (eAG) إلى متوسط ​​مستويات السكر في الدم (الجلوكوز) خلال الـ 60 إلى 90 يومًا الماضية، و يمكن الإبلاغ عنه بالملليغرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر) أو الملليمول لكل لتر (مليمول / لتر)، وفقا لما نشره موقع healthline

لقياس متوسط الجلوكوز eAG الخاص بك ، ستحتاج إلى إجراء اختبار دم A1C ، وعلى عكس قراءات جلوكوز الدم اليومية التي تقيس مستوى السكر في الدم في تلك اللحظة ، تنظر متوسط ​​الجلوكوز eAG إلى الصورة الأكبر، و يقيس eAG مستوى السكر في الدم النموذجي خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويمكن أن تساعد معرفة متوسط ​​الجلوكوز eAG في الجوانب التالية لإدارة مرض السكري:

تشخيص كل من مقدمات السكري ومرض السكري

تأكيد نتائج المراقبة اليومية لنسبة الجلوكوز في الدم

تحديد ما إذا كانت خطة علاج مرض السكري الخاصة بك مفيدة

إجراء تغييرات على خطة علاج مرض السكري الخاصة بك

تعزيز نمط الحياة الصحي وخيارات النظام الغذائي

هل هناك نطاق مستهدف لمتوسط ​​السكر المقدر؟

لا يوجد هدف متوسط الجلوكوز eAG واحد للجميع، سيساعدك طبيبك في تحديد الهدف المناسب وفقًا لعمرك وظروفك، بالإضافة إلى ذلك ، قد تتغير eAG المستهدفة بمرور الوقت.

بشكل عام ، يتم تشجيع معظم البالغين غير الحوامل المصابين بداء السكري على الحفاظ على معدل eAG أقل من 154 مجم / ديسيلتر (8.6 ملي مول / لتر). هذا يتوافق مع نتيجة اختبار A1C التي تقل عن 7 %.

كم مرة يجب أن تختبر متوسط ​​الجلوكوز المقدر؟

وفقًا لإرشادات رعاية مرض السكري لعام 2021 المقدمة من ADA ، يجب أن يخضع الأشخاص المصابون بمرض السكري الخاضع للسيطرة جيدًا لاختبار الدم A1C لتحديد eAG على الأقل مرتين سنويًا.