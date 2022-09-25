إحالة 46 موظفا للتحقيق خلال مرور مفاجئ على عدد من الوحدات الصحية بملوى

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، عدد من الوحدات الصحية، وذلك لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط من قبل الموظفين والتزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومتابعة اعمال الوحدات المحلية من أعمال النظافة ورفع القمامة من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوي، حفاظاً على صحة المواطنين، رافقه اعضاء ادارة التفتيش الادارى، للتأكد من توافر الامصال والبان الاطفال وتواجد الاطباء.



وأكد محمد حسن مدير التفتيش المالى والادارى ، أنه خلال الحملة المفاجئة على عدد من الوحدات الصحية بنطاق المركز والمدينة، بالفترة الصباحية وبالنوبتجية المسائية، وأسفر المرور عن إحالة 46 مابين طبيب وممرض وادارى، بمجلس قروى دير البرشا ـ ومجلس قروى قلندول ـ والمركز الطبى بمدينة ملوى وذلك لوجود بعض الاقسام المغلقة، وتم إحالة الموضوع إلى الدكتور وكيل وزارة الصحة بالمنيا للتحقيق مع المخالفين وتاركى العمل .



ووجه رئيس المدينة بضرورة استمرار الحملات التفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، وأكد أنه لا مكان للأيدي المرتعشة ولكل من تسول له نفسه بأهمال او اهدار حق من حقوق المرضى والمواطنين.





