اليوم السابع
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أمين "الأعلى للمسلمين بألمانيا": اختيار مصر لتنظيم مؤتمر المناخ تقدير لمكانتها

الأحد، 25 سبتمبر 2022 06:17 م
أمين "الأعلى للمسلمين بألمانيا": اختيار مصر لتنظيم مؤتمر المناخ تقدير لمكانتها الدكتور عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا
كتب على عبد الرحمن

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عبر الدكتور عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا عن سعادته بالحضور إلى الوطن الحبيب مصر للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشيرًا إلى أنه مما يثلج الصدر أن يرى ضمن الحضور هذا الحضور المشرف للمرأة العاملة في الحقل الدعوى، واعظات وزارة الأوقاف المصرية.
 
وأكد اليزيدى، أن دورهن بارز ومشهود في الحقل الدعوي، مؤكدا أن اختيار مصر البلد السعيد لتنظيم مؤتمر المناخ لم يكن عبثًا وإنما جاء تقديرا لمكانتها الدولية ولدورها الوطني والإقليمي والعالمي في تطبيق المعايير الدولية لكرامة الإنسان، حيث إن الحفاظ على البيئة من صميم حقوق الإنسان.
 
 
 
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، إلى أن الإسلام حافظ على البيئة ودعى إلى الحفاظ على المياه، وهي من صميم القيم الإسلامية والوصايا القرآنية والنصائح النبوية، وحري بالمسلم المحب لدينه أن يلتزم هذه الوصايا لأنها ترتبط بمبدأ الأمانة التي حملها الإنسان.
 
 
 

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