أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والقاهرة 35 درجة وأسوان 43

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات للأشقاء فى الصومال

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى فى مختلف المحن والأزمات مع الأشقاء داخل القارة الأفريقية، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتان بكمية من المساعدات المقدمة إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء فى دولة الصومال .

القوات المسلحة تنظم زيارة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمدينة مصر للألعاب الأولمبية نظمت القوات المسلحة زيارة لتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الجديدة، رافقه خلالها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى شكرى يبحث مع وزير خارجية الصين أزمتى الغذاء والطاقة وقضايا المناخ وسد النهضة اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانج ييّ"، على هامش أعمال الجمعية العامة فى نيويورك. غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والقاهرة 35 درجة وأسوان 43 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين ، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

الصحة: لم يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين مجانا أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عدم إلغاء العلاج علي نفقة الدولة واستمراره في تقديم الخدمات للمواطنين بالمجان. أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 1130 جنيها للجرام تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، استقرارا عند نفس مستوى أسعار ختام تداولات أمس السبت، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1130 جنيها للجرام.

الصحة: إصدار 340 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أغسطس بـ1.4 مليار جنيه أكدت وزارة وزارة الصحة والسكان، إصدار 340 ألفا و333 قرار علاج على نفقة الدولة ، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و415 مليون جنيه.

هزة أرضية بقوة 3.62 ريختر على بعد 189 كيلو مترا جنوب غربى الإسكندرية

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأحد، هزة أرضية على بعد 189 كم جنوب غرب الإسكندرية.

النيابة العامة تنفى صحة خبر حبس قضاة بمحكمة شمال القاهرة

أكدت النيابة العامة عدم صحة الخبر المتداول أمس بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المختلفة، المدعى فيه بإلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطيًٌا على ذمة اتهامهم في قضية رشوة، إذ لا يُعد الخبر سوى محض إشاعة كاذبة، وأن البيان الصحيح في الواقعة هو إبلاغ أحد القضاة عن عرض أمين سر الدائرة رئاسته رشوة عليه مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة.

الجمهورية الجديدة تتجه إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعى

تمضي الدولة المصرية قدماً نحو تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، في ضوء ما تمتلكه من ثروات ومقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، حيث نجحت في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، في ظل إبرامها المزيد من التعاقدات الدولية للبحث والاستكشاف، فضلاً عن تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية ومحطات الإسالة، بجانب إطلاق خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتعزيز صادراتها من الغاز، بما يحقق الإدارة الجيدة لموارد البلاد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، علاوة على استشراف الآفاق المستقبلية، وهو الأمر الذي يجعل مصر عنصراً فاعلاً وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي خاصة في ظل الاضطرابات والتحديات والمتغيرات الدولية الراهنة وبحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة.

رئيس هيئة الشئون الإسلامية بالإمارات: الرئيس السيسي يرعى القرآن وأهله