أخبار البورصة اليوم الأحد 25-9-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 25-9-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 129 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.272 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، راية القابضة للاستثمارات المالية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 129 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 129 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.272 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 392.5 مليون ورقة مالية بقيمة 725.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.3 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 6.6%، واستحوذت المؤسسات على 17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، 22.8 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 33 مليون جنيه، 3.98 مليون جنيه، 876.9 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 9895 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1895 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12202 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4002 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3421 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، وابن سينا فارما، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 310 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس، والتي تمثل نسبة 0.01% من أسهم الشركة، وشراء الثانية 140.1 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.63% وشراء الثالثة 500 ألف سهم خزينة، وشراء الرابعة 115 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.95%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 20 ألف سهم، 800 ألف سهم، 59.2 ألف سهم، 484 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 65 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 55.5 ألف سهم، 25 ألف سهم، 90 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10 آلاف سهم، 30 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 45.9 ألف سهم، على التوالي.