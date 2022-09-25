أخبار الاقتصاد اليوم.. الصناعة تحصر المصانع المتعثرة لاستعادة نشاطها الإنتاجى

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم أخبار الاقتصاد المصرى اليوم أهمها، أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه يجري حالياً العمل على ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئات.

الصناعة: تنسيق مع اتحاد المستثمرين لحصر المصانع المتعثرة لاستعادة نشاطها الإنتاجى

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه يجري حالياً العمل على ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة بهدف تفعيل مبدأ اللا مركزية في الإجراءات، وتيسيراً على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفيراً للوقت والجهد، حيث ستسهم هذه الخطوة مساهمة كبيرة في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية، مشيراً إلى حرص الوزارة على المتابعة الدائمة لتحديات ومطالب مجتمع الأعمال من خلال لجنة المتابعة بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لها للوقوف على أسباب التحديات وسبل حلها ومتابعة المستجدات الخاصة بالحل.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، حيث تناول اللقاء أبرز الملفات المتعلقة بالنهوض بالصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

مصر تشارك فى مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولى للاتصالات برومانيا

غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهًا إلى العاصمة الرومانية بوخارست، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة لمدة يومين فى مؤتمر المندوبين المفوضين الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2022؛ بمشاركة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبار المسئولين المعنيين وممثلين من الدول الأعضاء.

يُعد هذا المؤتمر بمثابة الهيئة العليا لوضع السياسات داخل الاتحاد الدولى للاتصالات، ويُعقِد كل أربع سنوات، حيث تقرر خلاله الدول الأعضاء الدور المستقبلى للمنظمة العالمية فى مجال الاتصالات حول العالم، ودورها فى تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجهاتها على الصعيد العالمى، ووضع السياسات العامة للاتحاد؛ واعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية خلال الأربع سنوات القادمة، كما يتم خلال المؤتمر انتخاب فريق الإدارة العليا للمنظمة (الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرى مكاتب قطاعات الاتحاد) والدول الأعضاء فى المجلس وأعضاء لجنة لوائح الراديو.

تنمية المشروعات: لأول مرة 5 دول عربية بمعرض تراثنا 2022.. والسعودية ضيف الشرف

أعلنت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الحرص على مشاركة الأشقاء العرب في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعكس الإرادة السياسية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية من خلال تشارك الثقافات التراثية التي تعبر عن الهوية العربية، فضلا عن تشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميا خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الدول.

أوضحت "جامع" أن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والانفتاح بين الأسواق العربية، حيث يستضيف معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته الرابعة 2022 المملكة العربية السعودية كضيف شرف كما تشارك كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولتي السودان وليبيا بأجنحة مميزة في فاعليات المعرض.

البترول: بدء تشغيل مشروع ربط خط غاز ريفين بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية

أعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إشارة بدء التشغيل لمشروع ربط خط غاز حقل ريفين بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية والذى نفذته شركة جاسكو.

وأكد المهندس طارق الملا أن المشروع يأتي فى اطار استراتيجية قطاع البترول لتعظيم الإستفادة من إنتاج الغاز الطبيعى ومشتقاته ذات القيمة الاقتصادية العالية لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعى موضحاً أنه يتم تنفيذ مشروع على عدة مراحل لربط وتدفيع انتاج حقل ريفين بالبحر المتوسط من الغاز لمصانع شركة جاسكو وتسهيلاتها بالأسكندرية التي تقوم بفصل المشتقات بما يوفر إنتاجاً جديداً من مشتقات الغاز الطبيعى لعدد من المجالات مثل خليط الايثان / بروبان الذي يمثل المادة الخام لمصانع البتروكيماويات بقطاع البترول في مجمعى شركتي سيدبك وايثيدكو، وكذلك البروبان لتصديره إلى الأسواق العالمية، علاوة على البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي .

وزيرة التخطيط تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون المشترك

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

وخلال اللقاء أعربت الدكتورة هالة السعيد عن تقدير الدولة لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث للتنمية المستدامة وتقرير التنمية البشرية في مصر 2021.

واستعرضت السعيد الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر، بما في ذلك تحديث رؤية مصر 2030، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وإطلاق السندات الخضراء، ودور صندوق مصر السيادي للاستثمار في المجالات الخضراء مثل انتاج الهيدروجين وتصنيع عربات السكك الحديدية لتعزيز جهود النقل المستدام.

وزير المالية: تيسير إجراءات الإفراج الجمركى ورد الضريبة لضيوف مصر بقمة المناخ

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة من قيادات مصلحتي الضرائب، والجمارك، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر فى قمة المناخ المزمع عقدها فى مصر، خلال نوفمبر المقبل، التى تحظى بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، بجانب السكرتارية العامة للأمم المتحدة المشاركة في تنظيم المؤتمر مع مصر، والعديد من وسائل الإعلام العالمية من قنوات تليفزيونية ووكالات أنباء وصحف، موضحًا أن هذه اللجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الإفراج الجمركي المؤقت علي جميع المعدات والآلات الواردة بصحبة السكرتارية العامة للأمم المتحدة أو الوفود الرسمية أو الإعلامية العالمية المشاركة فى قمة المناخ.

أشار الوزير، إلي أنه تم إعداد دليل إجرائي مبسط باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن الإجراءات الجمركية علي الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات التخليص المسبق، وإجراءات رد الضريبة علي القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، وتعميم هذا الدليل، ونشره وربطه بالموقع الإلكتروني الرسمي لمؤتمر المناخ، والموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والجهات الأخرى ذات الصلة.