5 توصيات لمجلس التأمين الصحى بالشرقية لتحسين الخدمة الطبية.. تعرف عليها

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد الدكتور جمال سلامة مدير عام التأمين الصحى بالشرقية، اجتماع المجلس التنفيذى لفرع الشرقية عن شهر سبتمبر 2022 حضره مديرى الإدارات بالفرع ومديري المناطق ومديرى المستشفيات ومسئولي اقسام الشئون الطبية بالفرع.

وألقى الدكتور مدير عام الفرع كلمة الافتتاح رحب فيها بالحضور وشكرهم على أدائهم فى الفترة السابقة، وتمنى منهم مزيدا من العمل والجهد فى الفترة القادمة لخدمة المرضى بوحدات الفرع المختلفة.

وشدد مدير عام التأمين الصحى على ضرورة معاملة المرضى والمترددين على وحدات الفرع المختلفة معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقى الخدمة الطبية لهم والتزام جميع وحدات الفرع باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين والمرضى المترددين وتوفير الادوية والمستلزمات اللازمة لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى ومعاملتهم معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة.

وناقش الاجتماع الموضوعات الهامة التى تخص وحدات الفرع المختلفة وكيفية تطوير الوحدات لتأدية خدمات متميزة منها:

1) الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفيات .

2) زيادة نسبة الإشغال بجميع الأقسام .

3) الاستعداد الكامل لمبادرة الكشف عن امراض سوء التغذية لطلاب المرحلة الابتدائية مع عمل اجتماعات تنسيقية مع لجان المبادرة .

4) زيادة التخصصات الغير متوفرة بالعيادات .

5) تسهيل إجراءات تلقى الخدمة والمعاملة الحسنة لجميع المرضى وخاصة كبار السن ومرضى الأورام والكلى وذوى الهمم.

ثم قام سلامة بفتح باب النقاش مع أعضاء المجلس لتقديم المقترحات او حل المعوقات التى تواجه سير العمل، وما يستجد من اعمال.