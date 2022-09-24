يفضلن الديمقراطيين.. استطلاع: الناخبات تدفع شعبية بايدن لأعلى مستوى منذ أشهر

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن نسبة تأييد الرئيس الأمريكى جو بايدن، وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عام في الاستطلاع الثالث هذا الأسبوع، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الدعم من الناخبات.

أظهر استطلاع للرأي أجرته كلية "إيمرسون كوليدج" يوم الجمعة أن 45 بالمائة من الناخبين قالوا إنهم يوافقون على أداء بايدن ، بزيادة قدرها 3 نقاط عن الشهر الماضي ، بينما قال 49 بالمائة إنهم لا يوافقون على أدائه، بانخفاض نقطتين.

وقال سبنسر كيمبال، المدير التنفيذي لمؤسسة إيمرسون كولدج بيولينج: "يبدو أن زيادة شعبية بايدن مدفوعة بالناخبات. إنه منذ يوليو، قفزت موافقة الناخبات على الرئيس بمقدار 10 نقاط من 39٪ إلى 49٪.

وأوضحت الصحيفة أن نسبة التأييد للرئيس الأمريكى زادت في استطلاع إيمرسون بشكل مطرد منذ أبريل، عندما بلغت 41 في المائة، لكنها لا تزال مهددة في مناخ سياسي صعب.

ومع ذلك ، شهد بايدن سلسلة من استطلاعات الرأي الإيجابية هذا الأسبوع. وجد استطلاع Politico-Morning Consult ، الذي نُشر يوم الأربعاء ، أن 46 بالمائة من جميع المستجيبين يوافقون على الوظيفة التي يؤديها بايدن كرئيس ، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر في ذلك الاستطلاع. وبلغت موافقته 45 في المائة في استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز ، وهي أعلى نسبة منذ أكتوبر.

وظلت الإجابات على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس دون تغيير إلى حد كبير منذ الشهر الماضي ، حيث قال 45 في المائة من الناخبين إنهم سيصوتون لمرشح ديمقراطي ، وقال 45 في المائة إنهم سيصوتون لجمهوري.

وقال كيمبال: "تدعم الناخبات المرشح الديمقراطي للكونجرس على المرشح الجمهوري بعشر نقاط ، بينما يتفوق الرجال فى دعم المرشح الجمهوري بـ 12 نقطة ."