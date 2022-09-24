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وزير الإعلام العُمانى لـ"اليوم السابع": نشهد نهضة فى العلاقات مع مصر

السبت، 24 سبتمبر 2022 10:34 ص
وزير الإعلام العُمانى لـ"اليوم السابع": نشهد نهضة فى العلاقات مع مصر وزير الإعلام العُمانى الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصى
كتبت: إيمان حنا

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وصف وزير الإعلام العُمانى الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصى، العلاقات التي تجمع مصر وسلطنة عمان بـ"التاريخية"، حيث تعود لعصر الملكة حتشبسوت، حين أرسلت السفن التجارية إلى سلطنة عمان لجلب اللُبان، الذى كان يُستخدم وقتذاك بكثرة في المعابد المصرية القديمة.

استكمل الوزير العُمانى تصريحاته، لـ"اليوم السابع" قائلاً: استمرت العلاقات بين البلدين تزداد قوةً وزخمًا بمرور الوقت، وشهدت نمواً في كافة المجالات.


وأضاف الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصى، فى الوقت الحالى، تشهد هذه العلاقات نهضة جديدة مدفوعة بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى والسلطان هيثم بن طارق، اللذان يحرصان على توطيد أواصر الإخاء بين البلدين على المستوى الشعبى والقيادة.

وتابع، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سلطنة عمان في يونيو الماضى كانت ناجحة للغاية، واستقبله المجتمع العُمانى بسعادة بالغة، حيث حظيت الزيارة بحفاوة شعبية ورسمية كبيرة، وشهدت كثيرا من النقاشات وأوجه الحوار في مجالات عديدة وكانت فاتحة خير على مسار العلاقات المصرية العُمانية العريقة، وأسست لمرحلة أكثر تطوراً في ذلك المسار، خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية .

 


مصر وسلطنة عمان

العلاقت المصرية العمانية

وزير الإعلام العمانى

اليوم السابع بلس



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