مياه الشرب بالغربية تكرم فنى خاطر بحياته لإصلاح كسر خط مياه بكفر الزيات

كرم المهندس حمدي شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، محمود حسن الشرقاوى فني بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الزيات، لتفانيه في العمل ومخاطرته بحياته والنزول ليلا في أحد بيارات المياه لغلق محبس بعد حدوث كسر في خط مياه شرب رئيسي بشارع سعد زغلول وتسبب في غرق المنطقة بالمياه.

جاء ذلك خلال استقباله الفني بمكتبه بحضورالمهندس أحمد البقري رئيس فرع الشركة بكفر الزيات، مؤكدا أن الاهتمام بالعنصر البشرى من أوليات الشركة، حيث أن العنصر البشرى لابديل له فى كافة نجاحات الشركة .

وقدم رئيس الشركة الشكر للفني لجهده وتفانيه وإخلاصه فى آداء عمله، وتم تكريمه بمكافأة مالية وشهادة تقدير.

وكان شارع سعد زغلول بمدينة كفر الزيات قد شهد حدوث كسر مفاجئ في خط مياه شرب رئيسي مما ترتب عليه غرق الشوارع بالمياه ودخول المياه للمحلات والمنازل

انتقل لمكان البلاغ رئيس فرع الشركة والفنيين ونزل الفني وخاطر بحياته ونزل بملابسه للسيطرة على الموقف، وتم شفط المياه من الشوارع باستخدام سيارات الكسح واصلاح الخط القديم واستبداله بخط آخر.