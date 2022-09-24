محافظ كفر الشيخ يوافق على قبول طلاب فى 4 مدارس ثانوية عامة لاستيعاب المستهدف

كفر الشيخ- محمد سليمان

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قبول عدد من الطلاب في عدد من المدارس الثانوية العامة، لحاجتها لاستيعاب طلاب لوجود أماكن شاغرة بها، منها افتتاح فصلين بمدرسة شهيد السلام الثانوية للبنين لاستيعاب 100 طلب، وقبول 19 طالبا بمدرسة المرابعين الثانوية، نظرا لتحويل نفس العدد من الطلاب إلى مدرسة اسماعيل خليل بسيدي غازي.

كما قرر محافظ كفر الشيخ فتح فصل جديد بمدرسة برج البرلس الثانوية المشتركة لاحتياجها لاستيعاب الطلاب كونها المدرسة الثانوية الوحيدة بالإدارة التعليمية، كما قرر قبول 62 طالبا بمدرسة قلين الثانوية، وذلك لأن ميزانية المدرسة خمسة فصول ومستهدف275 طالبا، وتقدم بها 213 طالبا فقط، لاستكمال المستهدف.

جاء ذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لاستيعاب الطلاب استجابة لرغبة أولياء الأمور.