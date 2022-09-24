محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها

وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على ما تم عرضه من سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعية- تجارية - فندقية)، عام وخدمات، للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للدورين الأول والثانى من مدارس محافظة القليوبية فقط عن العام 2021/2022.

وتابع المحافظ، أن القرار تضمن إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الفنية حرصا على مستقبل الطلاب مع السماح للطلاب بالتقدم في المدارس الفنية التى يرغبونها دون التقيد بالادارة التعليمية الحاصلين منها على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى وذلك تيسيرا على اولياء الامور والطلاب.

وذلك وفق البيان الاتي المرفق: