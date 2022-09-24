لاعبو المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بالشرقية يحصدون المراكز الأولى

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على المراكز الأولى في بطولة الشرقية للجودو للموسم الرياضي 2022 / 2023 تحت سن الـ 14 سنه ( مرحلة الناشئين ) والتي أقيمت بنادي الرواد العاشر من رمضان والمؤهلة لبطولة الجمهورية للجودو والمقرر إقامتها بإستاد القاهرة يومي 30 / 9 و 1 / 10 / 2022 متمنياً لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديريه الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى حصول اللاعبين ( محمود السيد جميل وزن 46 ك - الهادى غريب محمد وزن 34 ك - مهند سامح السيد وزن 38 ك - جابر محمد جابر وزن + 81 ك - هدى قشيش جميل وزن 44 ك - أمنية سعيد امين وزن 40 ك ) على المركز الأول والميدالية الذهبية كما حصل كلا من ( عبد الرحمن اشرف عبدالله وزن 50 ك - يوسف أشرف عبدالمنعم وزن 42 ك - همسة حمادة عزت وزن 52 ك ) علي المركز الثاني والميدالية الفضية.

وجاء اللاعبون ( البدرى كامل الهادى وزن 34 ك - بسام معاذ سلامه وزن 38 ك - يوسف فوزى مراد وزن 34 ك - يسرى امين احمد وزن 55 ك - عصام عبدالمنعم عبد المجيد وزن 50 ك - جنى عمر على وزن 40 ك - سارة ربيع فهمى وزن 40ك - رحمة شحته الهادى وزن 44 ك ) في المركز الثالث والحصول علي الميدالية البرونزية وذلك بعد منافسة قوية مع الابطال الرياضيين المشاركين.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أن المديرية لا تدخر جهدا في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة لافتا الي ان المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية مشيراً إلى أن محافظة الشرقية تُعد من أكبر المحافظات التى بها مراكز للمشروع مقسمين إلى 4 مراكز مرحلة أبطال الواعدين ، و7 مراكز مرحلة الواعدين ، و 7 مراكز مرحلة الناشئين بإجمالى عدد 18 مركز بمختلف مراكز ومدن المحافظة.