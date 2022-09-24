قافلة طبية توقع الكشف وتصرف العلاج لـ 2997 مواطنا بالمجان فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجانى بقرية الإيمان التابعة لمركز إدفو، وقرية خريت 2 بمركز نصر النوبة وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وصرح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة، بأنه تم تنظيم هذه القافلة الطبية على مدار يومين والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية.

وأشار، إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 2997 مواطنا ومواطنة مجاناً، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضاً، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

يأتى ذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة.