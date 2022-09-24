"علوم الإسكندرية " تحتفل بتخرج الدفعة 77 لعام 2022

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت كلية العلوم جامعة الإسكندرية بأبنائها الخريجين دفعة 77 بكالوريوس علوم، ودفعة 12 لبرنامج جيولوجيا البترول، ودفعة 7 لبرنامج الميكروبيولوجيا الصناعية والكيمياء التطبيقية، والدفعة الأولى لبرنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة، وبرامج الدراسات العليا بملاعب الكلية بمبنى محرم بك.

بدأ الحفل بطابور عرض للخريجين والسلام الجمهوري وآيات من القرآن الكريم وكلمة أولى الدفعة، وإلقاء قسم الخريجين وتسليم شهادات التخرج.

شهدت الإحتفالية حضور عميد الكلية، ووكلاء الكلية ورؤساء مجالس الأقسام ولفيف من عمداء وممثلي كليات الجامعة، وممثلي الشركات الصناعية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وقالت عميد الكلية إن احتفال اليوم يمثل يوم الحصاد وقطف ثمار الجد والعمل والكفاح والمثابرة وهي اللحظة التي ينال فيها كل مجتهد نصيبه من التكريم وأثنت علي جهد أولياء الأمور وتحملهم للكثير خلال سنوات الدراسة كما قدمت الشكر والتقدير للجنة القائمة على تنظيم الحفل.

كما أعرب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بسعادته لتخرج دفعة جديدة بالكلية، مؤكدًا أن خريج كلية العلوم يتميز بالولاء والإنتماء للكلية، كما ينتشر خريجي علوم الإسكندرية في كافة أنحاء مصر من خلال تقلد المناصب الرفيعة والهامة وأضاف موجها كلامه للطلاب بأهمية تنمية المهارات وثقل المعرفة لإيجاد فرص في سوق العمل.