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عقد لجنة المقابلات لاختبارات المتقدمين لترشيح موجه وموجه أول بالغربية

السبت، 24 سبتمبر 2022 01:44 م
عقد لجنة المقابلات لاختبارات المتقدمين لترشيح موجه وموجه أول بالغربية لجنة المقابلات الشخصية
الغربية - مصطفى عادل

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عقدت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح موجه، وموجه أول، برئاسة  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من التنظيم والإدارة، وكلية التربية، ومجلس الأمناء، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتوجيه المالي والإداري، والشؤون القانونية، ونقابة المعلمين.

وأجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية، كانت قد أعلنت في الأول من يوليو 2022 عن تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

 

 


محافظة الغربية

تعليم الغربية

اختبارات الموجهين بالغربية

وكيل تعليم الغربية



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