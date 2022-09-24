ضبط 40 طن أرز شعير بدون تصريح داخل مضارب البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية على مضارب الأرز بمركزى إدكو ودمنهور بالاشتراك مع مباحث التموين وسلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات عن ضبط 40 طن أرز شعير داخل المضارب بدون تصريح، وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وتأتى هذه الحملات الرقابية فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة، لتكثيف الحملات على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.