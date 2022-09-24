سفير مصر فى بوروندى يلتقى وزيرى البيئة والإسكان بالحكومة البوروندية الجديدة

كتب أحمد جمعة

التقى السفير ياسر العطوى سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندى وزيرى البيئة والإسكان البورونديين الجدد، حيث قدم السفير المصرى التهنئة بمناسبة تولى الوزيرين لمنصبيهما، مؤكداً على تطلع مصر لاستمرار نهج التعاون الإيجابي والمثمر مع الجانب البوروندى في مجالات البيئة والزراعة والمياه وكذا في مجالات البنية التحتية بمشروعاتها المختلفة، وفي إطار خبرات الشركات المصرية الكبرى وتجاربها الناجحة في مختلف الدول الأفريقية.

وخلال اللقاء مع وزير البيئة والزراعة والمياه، قدم السفير المصرى لدى بوروندي عرضاً شاملاً عن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل وبما في ذلك استعراض اضطلاع مصر بعدد من المبادرات الهامة الهادفة إلى إبراز أولويات وتطلعات الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية، من الدورة السابعة والعشرين القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

كما أكد السفير ياسر العطوى خلال اجتماعه مع وزير الإسكان والبنية التحتية البوروندى الجديد على استعداد مصر للمشاركة بفاعلية في تنفيذ مختلف مشروعات تطوير البنية التحتية في بوروندي، في إطار خطة رئيس الجمهورية البوروندى التنموية، مبرزاً في هذا السياق الإمكانات والخبرات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية المعروفة في تنفيذ العديد من مشروعات تطوير البنية التحتية، وبمختلف أفرعها، في مختلف أرجاء القارة الأفريقية وبأعلى مستويات الكفاءة التي كانت ولا تزال محل تقدير وإشادة كبيرين من كافة الدول الأفريقية.

ومن جانبهما أعرب الوزيران البورونديان عن اعتزازهما الكبير بمصر ومكانتها ودورها المقدر على الساحتين الدولية والأفريقية مؤكدين على ما تشهده العلاقات المصرية البوروندية من زخم كبير خلال الفترة الحالية، ومنوهين في هذا السياق بالدعم المصرى الكبير المقدم لخطة الرئيس البوروندى التنموية الشاملة وفى مختلف المجالات.