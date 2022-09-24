رئيس الوزراء يجدد تعيين سحر إسماعيل رئيسا لمركز البحوث وتكنولوجيا الإشعاع

كتبت ــ رحمة رمضان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 325 لسنة 2022 بتجديد تعيين الدكتورة سحر أحمد إسماعيل رئيساً للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع حتى بلوغها السن القانونية، وذلك بناء على طلب من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



وأعلنت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم، أن الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة أصدر قراراً تنفيذياً للدكتورة سحر إسماعيل.

وحصلت الدكتورة سحر أحمد إسماعيل على درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء من كلية العلوم جامعة عين شمس عام 1984، ثم حصلت على درجة الماجستير في عام 1991، ثم حصلت على دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1998 أيضاً من جامعة عين شمس.



وتدرجت في الدرجات العلمية منذ تعيينها معيداً بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية منذ عام 1992 حتى حصولها على درجة الأستاذية عام 2009. و شغلت دكتورة سحر اسماعيل منصب وكيل شعبة بالمركز من عام 2014 حتى عام 2018، ثم عينت رئيساً للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع في 2018.



ويشمل المركز مجموعة من الشعب والأقسام العلمية التي تضم العديد من العلماء في المجالات البحثية والتكنولوجية لتطبيقات وتكنولوجيا الاشعاع، حيث يهتم المركز بإجراء البحوث العلمية التطبيقية والتي تتعلق بإيجاد الحلول الملائمة للعديد من المشاكل في المجالات المختلفة كالصناعة والزراعة والطب والبيئة، والتي تهدف إلى خدمة الإنسان والمحافظة على صحته ودفع عجلة التنمية .



ويوجد بالمركز وحدتين للتشعيع الجامي بمدينة نصر والإسكندرية اللتين تستخدمان لتشعيع التوابل والمنتجات الزراعية من أجل التصدير كذلك تعقيم المنتجات الطبية. ومن أمثلة التطوير في مجال الطب انتاج منتج بالمركز عبارة عن ضمادة جراحية سھلة الاستخدام معقمة من النسیج الامنیوسي الادمي والذي يمكن استخدامه لعلاج حالات الحروق والقرح الجلدية المستعصية.



وحصل المركز خلال رئاسة الدكتورة سحر إسماعيل على شهادة اعتماده كأول جهة علمية معتمدة من الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي في يونيو2022 وكذلك شهادة الاعتماد كمركز للتعاون الفني في مجال التطبيقات الصناعية والطبية للإشعاع وكذلك استخدام التقنيات النووية للحفاظ على الآثار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أغسطس 2022.



