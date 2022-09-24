تنفيذ عدد من الإزالات بالمخالفات والتعدى على أملاك الدولة فى الدقهلية

الدقهلية -فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إستمرار جهود كافة الأجهزة لإيقاف المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة، وبلقاس، وشربين، وإزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي أراضي الدولة.

وشهد مركز ومدينة المنصورة، متابعة تنفيذ أعمال إزالة تعدي علي أرض زراعية بمساحة 131 مترا مربعا بقرية نقيطه، وذلك ببناء سور وغرفة بالمخالفة للقانون 119، وتم إزالة التعدي على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وشهد مركز ومدينة بلقاس، متابعة تنفيذ إزالة تعدي على الطريق العام، عبارة عن سلم مخالف، وتمت إزالته فورا، وذلك في استجابة فورية لشكوى المواطنين، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وشهد مركز ومدينة شربين، متابعة تنفيذ إزالة تعدي على مساحة 50 مترا مربعا بقرية العسكر، وكذا متابعة تنفيذ إزالة تعدي بالبناء على مساحة 80 مترا مربعا بقرية العوضية، وتمت الإزالة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وهناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بإحالة جميع المخالفات في هذا الشأن للنيابة العسكرية، وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأى حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.