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تنسيق الدبلومات الفنية.. اليوم أخر موعد لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق

السبت، 24 سبتمبر 2022 07:00 ص
تنسيق الدبلومات الفنية.. اليوم أخر موعد لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق تنسيق - أرشيفية
كتب: محمد صبحى

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يغلق موقع التنسيق الإلكترونى مساء اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدبلومات الفنية وذلك بعد قرار  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية)، لتنتهى الساعة السابعة من مساء السبت الموافق 24 سبتمبر الجارى.

وجاء قرار الدكتور أيمن عاشور، بمد باب تسجيل الرغبات بعد أن كان مقرر له يوم 22 سبتمبر إلى اليوم السبت   حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم ولإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم.

وحدد مكتب التنسيق نسب القبول بالنسبة لشهادات الدبلومات الفنية، على النحو التالى :

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي-

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.


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