"تموين الغربية" تضبط 2 طن أرز وسكر بعلامات تجارية مقلدة ومجهول المصدر

الغربية – عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 2 طن أرز وسكر معبأة تحمل علامات تجارية مقلدة، ومواد غذائية مجهولة المصدر،وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات ومعارض ومصانع السلع الغذائية، لإحكام الرقابة التموينية على السلع المعروضة لمنع الغش التجاري.

وتم تشكيل حملة تموينية ضمت مفتشي التموين، وأسفرت جهودها عن ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية، بداخله طن سكر وطن أرز معبأة داخل أكياس عليهم علامات تجارية مقلدة.

كما تم ضبط 1200 كيلو صوص شيكولاته وعبوات شاي مجهولة المصدر وبدون فواتير، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.