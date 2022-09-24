تموين الدقهلية: تحرير 12 محضر بالمخالفات فى مجال المخابز بميت سلسيل

الدقهلية -فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة علي عدد من المخابز، وذلك في نطاق مركز ميت سلسيل، للتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات والأوزان القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وشارك في الحملة على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة، محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وايهاب رجب من مأمورى الضبط القضائي.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر، حيث تم تحرير عدد 2 محضر تصرف، بإجمالي 8 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، عدد 3 محاضر نقص وزن بمقدار من 9 إلى 14 جرام، عدد 4 محاضر توقف بدون إذن رسمى بالمخالفة للتوجيه الوزارى 35 لسنة 2022، عدد 1 محضر عدم احتفاظ بسحل التفتيش، عدد 2 محضر إثبات إنهاء الإنتاج.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وازرة التموين بالدقهلية، إستمرار المديرية في شن حملاتها وضبط ومواجهة المخالفين، مشيرا إلى تحويل جميع المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية.