تدريب العاملين بمركز شبكات المرافق على أجهزة الكشف والردار الأرضى بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،المرحلة الثانية من التدريب الميداني للعاملين بمركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة على أعمال الرصد المساحي الأرضي عن طريق أحدث الأجهزة الموردة للمحافظة لتدعيم المركز الجديد من وزارة التعاون الدولي بقيمة 3 ملايين جنيه ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات ،وتأمين المرافق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية؛ وجاء ذلك بحضور النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب ومحمد بشير رئيس حي غرب ومدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية والمهندسة رانيا مجدي حليم، نائب مدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية.

وأوضح محافظ أسيوط ،أن مركز معلومات شبكات المرافق الجديد جاري إنشاؤه بمقر مبنى الوحدة المحلية لحي غرب بمنطقة الخضرية كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) مع التحديث المستمر لها لافتاً إلى أهمية التدريب ،ورفع كفاءة وتطوير أداء العاملين بالمركز لاستخدام أحداث الوسائل العلمية ،والتكنولوجية ونظم المعلومات الجغرافية وأجهزة كشف متقدمة، وحديثة ورفعها مساحياً وإنتاج خرائط مناسبة لتلك المرافق ،والخدمات والأعمال المساحية وذلك لحماية المرافق المختلفة في باطن الأرض من أي إتلاف أو تدمير قد يحدث نتيجة الحفر العشوائي مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة ،وتذليل العقبات أمام افتتاح المركز الجديد في أقرب وقت والاستفادة من الخدمات التي سوف يقدمها في هذا القطاع الهام.

وأضاف محمد بشير ،مدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من التدريب على الأجهزة المساحية الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية على مدار 5 أيام ( يومين نظري ، 3 أيام عملي) لـ 6 من العاملين بالمركز بينهم جيوفيزيائي حيث نفذ الدكتور محمود محمد زلط استشاري الجيوفيزيائي التطبيقية الهندسية والبيئية ؛ التدريب على جهاز رادار الاختراق الأرضي "GPR" لكشف المرافق والمورد من خلال شركة "UTILITY & POSITIONING SYSTEM " عن طريق الهيئة العربية للتصنيع مشيراً إلى أهمية تدريب فريق العمل بالمركز على أحدث الأجهزة وذلك لتقديم تلك الخدمات بأعلى جودة ووفقًا للمعايير والمواصفات العالمية.

وأشارت المهندسة رانيا مجدي حليم ،نائب مدير المركز إلى أهمية جهاز رادار الاختراق الأرضي الذي يتم استخدامه للكشف عن المرافق الأرضية المعدنية وغير المعدنية مثل مواسير (المياه ، الغاز ، الصرف الصحي) وكابلات (الكهرباء ، والتليفونات ، والانترنت، ...) وغيرها حتى عمق 6 أمتار وذلك لتجنب الحوادث الناتجة عمليات الحفر بدون معرفة أماكن المرافق والتي قد تصل إلى خسائر في الأرواح ليس مادياً فقط مضيفة أنه يساهم في تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على متخذي القرار لافته إلى استمرار التدريب ورفع قدرات العاملين بالمركز للقيام بأعمال الرفع المساحي والكشف عن شبكات البنية التحتية وذلك لتقديم خدمات واسعة في هذا المجال تزامناً مع قرب تشغيل المركز في مقره الجديد بحي غرب مضيفة أن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط يولي اهتماماً خاصاً بالمركز وتطوير أداء العاملين به وتشديده على نهو أعمال التشطيبات الجارية ،وافتتاحه في أسرع وقت ممكن.



تدريب-العاملين-بمركز-شبكات-المرافق-على-أجهزة-كشف-المرافق-والردار-الأرضى



تفقد-الرادار-الارضى-(6)



محافظ-أسيوط-خلال-تدريب-العاملين-بمركز-شبكات-المرافق-على-أجهزة-كشف-المرافق-والردار



محافظ-أسيوط-خلال-تدريب-العاملين-بمركز-شبكات-المرافق-على-أجهزة-كشف-المرافق-والردار-الأرضى-(2)



محافظ-أسيوط-خلال-تدريب-العاملين-بمركز-شبكات-المرافق-على-أجهزة-كشف-المرافق-والردار-الأرضى



محافظ-أسيوط-يتفقد-تدريب-العاملين-بمركز-شبكات-المرافق-على-أجهزة-كشف-المرافق-والردار-الأرضى