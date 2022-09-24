بيان غربي يؤكد ضرورة وضع أساس دستوري ليبي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

كتب أحمد جمعة

أصدرت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بيانا حول الاوضاع في ليبيا.

واجتمع مسؤولون كبار يمثلون فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 22 سبتمبر الجاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمراجعة الأزمة المستمرة في ليبيا. وأعربوا عن دعمهم للممثل الخاص للأمين العام عبد الله باثيلي وهو يتولى ولايته لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين.

وأكد المسؤولون دعمهم الكامل لوساطة الأمم المتحدة الهادفة إلى وضع أساس دستوري لتمكين انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقصر وقت ممكن. كما ناقش المسؤولون أهمية تحقيق التطلعات الليبية للإدارة الشفافة لعائدات النفط والاتفاق على هيئة تنفيذية موحدة لها تفويض يركز على التحضير للانتخابات.

رفض المشاركون بشدة أي استخدام للعنف وكرروا دعمهم للتنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار.