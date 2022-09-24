بمشاركة أكثر من ٤٠ فنان من مختلف دول العالم..شركة الداو للتنمية تطلق "مهرجان الداو الدولي للفنون" بالغردقة أكتوبر المقبل

كتب محمد أسعد

أعلنت شركة الداو للتنمية عن تنظيم وإطلاق الدورة الأولى لمهرجان الداو الدولي للفنون بالممشى السياحي الداو ارت بروميناد بمدينة الغردقة، وذلك في الفتره ما بين ١ - ٧ أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر، وبمشاركة أكثر من ٤٠ فنانًا من مختلف دول العالم.

وخلال الأيام الماضية، توافد الفنانون المشاركون في المهرجان إلى مدينة الغردقة، حيث بدأت مجموعة من ورش العمل وتستمر في الفترة ما بين ٢٢- ٢٩ سبتمبر، ليعقبها الافتتاح الرسمي للمهرجان بحضور معالي وزير السياحة والآثار السيد/ أحمد عيسى، ومحافظ البحر الأحمر السيد اللواء/ عمرو حنفي وعدد كبير من رجال الأعمال والفنانين والإعلاميين والصحفيين ليكون أكبر معرض فني دولي بمدينة الغردقة، كما يشهد الافتتاح الرسمي حفل مميز للموسيقار الكبير عمر خيرت بمسرح "أرينا" على الممشى السياحي.

ويشارك في المهرجان أكثر من ٤٠ فنانا من جميع دول العالم أبرزها؛ الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وتونس وأوزبكستان وتركيا بجانب مجموعة من الفنانين المصريين، حيث يشارك فيه الفنانين بإنتاج العديد من الأعمال الفنية التي تظهر الثقافات والفنون بشتى أنواعها وعرضها بقاعة الداو للمؤتمرات.

والمهرجان مستوحى من الدور التاريخي للبحر الأحمر في التجارة الدولية وأيضا من فكرة أن “الداو” كانت سفينة شراعية عربية خدمت في التجارة وحققت التبادل بين الثقافات، وهذا يتطابق مع فكرة المهرجان وهدفه والذي سيجعل من مدينه الغردقة وجهة رئيسية في التقاء الثقافات، لذلك وقع الاختيار على مدينة الغردقة لانطلاق مهرجان الداو الدولي للفنون.





وقالت ميادة عبدالمطلب -مديرة العلاقات العامة والتسويق بشركة الداو للتنمية- إن إطلاق المهرجان يأتي في إطار حرص شركة "الداو" للتنمية -إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة- برئاسة المهندس باسل سامي سعد، رئيس مجلس الإدارة على التعاون والتكامل مع الحكومة لتنشيط السياحة والترويج للمقصد السياحي المصري بشكل عام ولمحافظة البحر الأحمر بشكل خاص لما تتمتع به من جو دافىء وشواطئ مشمسة وطبيعة خلابة خاصة مع اقتراب موسم السياحة الشتوي.



