"بشاير البطارخ هلت".. السمك المبطرخ يغزو أسواق بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

"بشاير البطارخ هلت"، عبارة يستخدمها البورسعيدية مع بداية موسم انتشار السمك المبطرخ في الأسواق بمحافظة بورسعيد والتى يبدأ سعر الكيلو منها لما يقرب من 140 جنيها، وينقسم السمك المبطرخ إلى سمك يطلق عليه فوارغ ويخرج منها البطارخ وذلك يظهر بشكل كبير في سوق السمك الحضاري الجديد ببورسعيد، ويبدأ سعر الفوارغ من 40 جنيها للكيلو ووصل حتى 60 جنيها.

ومن جانبه قال فؤاد محسن، صاحب محل للأسماك ببورسعيد، إن موسم البطارخ يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى يناير، مشيراً إلي أن هذه الفترة من كل عام هي ذروة وجود البطارخ التي تشتهر بها بورسعيد كمحافظة ساحلية.

وأوضح "محسن"، أن الفوارغ كلمة لن يفهمها إلا البورسعيدية خاصة مع موسم البطارخ، حيث يتم تفريغ الأسماك من البطارخ ووضعها بأسعار مخفضه عن سعر المبطرخ منها، موضحاً أنه يتم تسوية الفوارغ بأشكال كثيرة منها الصيادية والمقلي والسنجاري والزيت والليمون وغيرها من كافة أشكال التسوية.

وأشار إلى أن سعر الفوارغ يبدأ من 40 جنيها لذات الحجم الصغير، ويصل على حسب حجمه إلى 60 جنيها للكيلو الواحد.

ومن جانبه قال أحد بائعي البطارخ، أن سعر الكيلو البطارخ يبدأ من 450 جنيها وتصل إلى 700 على حسب الحجم ونوع السمك اذا كان مزارع أو بلدي، فلكل نوع له طريقته الخاصة في التعامل والتسوية والتقديم للزبائن.

ومن جانبه قال أحد الطباخين، إنه يتم تجهيز البطارخ بأشكال مختلفة، فيتم تسويها كطاجن وأحيانا مشوية داخل الفرن على حسب طلب الزبائن، مضيفاً أنه أيضاً يتم دمج البطارخ مع شوربة السي فود "البحريات" فهي فاكهة السي فود، بجانب وجود شوربة البطارخ التي يعجب بها الكثيرين من أهالي بورسعيد وزوار سوق الأسماك ببورسعيد.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.



إخراج-البطارخ-من-الأسماك_1



إخراج-البطروخ-من-السمك



إخراج-بطروخ-السمك



البطارخ-بسوق-بورسعيد



البطارخ-في-بورسعيد



البطروخ



البطروخ-في-السمكه



البطروخ-يخرج-من-السمكة



السمك-المبطرخ



السمك-المبطرخ-في-بورسعيد



بطارخ-السمك-في-بورسعيد



بطارخ-سوق-بورسعيد



سمك-بالبطروخ



صاحب-محل-سمك



طريقة-اخراج-البطروخ