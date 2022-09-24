بتكلفة 2 مليون جنيه.. مسجد القارة بعد افتتاحه بالواحات البحرية

كتبت - مرام محمد

شهد مسجد القارة بقرية القصر بمركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، أعمال تطوير، حيث تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، على مساحة 550م2 بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه تقريبا.

وافتتحت محافظة الجيزة المسجد، مساء أمس الجمعة، بحضور الدكتور صبري شاكر رئيس المركز، وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف نحو تجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، انطلاقا من تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقامت وزارة الأوقاف بفرش المسجد، ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة التي تمت بها أعمال إحلال وتجديد على مستوى مدن المحافظة المختلفة.