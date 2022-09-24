بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية بالمحلة في الغربية

الغربية عادل ضرة

اعتمد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية بمركز ومدينة المحلة، والتى اجراها اللواء وجدى الجروانى رئيس المدينة، بهدف ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستوى العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تم تعيين إبراهيم حشيش رئيسا للوحدة المحلية لقرية الهياتم، وحسن السيد حسن ديوه رئيسا للوحدة المحلية لقرية صفط تراب، عبد الرحمن رضا رحيم رشوان رئيسا للوحدة المحلية لقرية المعتمدية، وليد صلاح محمد عبود رئيسا للوحدة المحلية لقرية نمرة البصل، محمد محمد السباعى أحمد رئيسا للوحدة المحلية لقرية البنوان، سلطان رمزى إبراهيم عبد الحافظ رئيسا للوحدة المحلية لقرية بشبيش.

كما تضمنت الحركة تعيين إيهاب عبد الرازق فايد رئيسا للوحدة المحلية لقرية بلقينا، لمياء بهجت زكريا مرعى رئيسا للوحدة المحلية لقرية الجابرية، عبد المعطى أحمد زوين رئيسا للوحدة المحلية لقرية العامرية، أمانى محمد محمد عبد الفتاح رئيسا للوحدة المحلية لقرية شبرابابل.

كما تضمنت الحركة تعيين عبد الله إسماعيل عبد المجيد الشهاوى رئيسا للوحدة المحلية لقرية سامول، فكرى عبد المغنى إسماعيل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الشهيدى، سناء حسن الشهاوى رئيسا للوحدة المحلية لقرية محلة حسن، تامر فطيم إبراهيم على رئيسا للوحدة المحلية لقرية دمرو، رضا عبد العاطى الشرقاوى رئيسا للوحدة المحلية لقرية ميت الليت، محمد المحمدى عبد المطلب رئيسا للوحدة المحلية لقرية محلة أبو على.