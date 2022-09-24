النطق بالحكم على المتهم بذبح حماته داخل مستشفى الزقازيق العام الأربعاء

حددت محكمة جنايات الزقازيق، يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، للنطق بالحكم على المتهم بذبح حماته داخل مستشفى العام.

تعود أحداث القضية رقم 7737 لسنة 2021 جنايات قسم ثانى الزقازيق، ليوم 30 أبريل، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بمقتل ف ع ا" 60 عاما ربة منزل مقيمة قرية كفر الخضيرى مركز ههيا، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتوصلت التحريات الأولية التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، وجود خلافات بين المتهم "ا ا ر" 31 عاما فلاح مقيم قرية الأزهار منشأة أبو عمر وبين زوجته "إ ت" 33 عاما، منذ فترة وتعديه عليها بالضرب المبرح وتسبب فى إصابتها إصابة خطيرة بالأذن، وغادرت على أثرها منزل الزوجية، بعد تعمده ضربها وإهانتها، وأقامت مع أسرتها وأنه توجه أكثر من مرة لإعادتها له دون جدوى، وأثناء تواجد الزوجة بقسم الأنف والأذن داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، لإجراء عملية جراحية بالأنف على خلفية إصابتها التى ألحقها بها زوجها، وكانت والدتها مرافقة لها بالمستشفى، قرر زوجها زيارتها، فى محاولة جديدة منه لإعادتها، إلا أنها رفضت، كما رفضت والدتها عودتها معه إلا بعد إجراء العملية وعلاجها، فاستشاط غضبا وأخرج سكينا من طيات ملابسه وقام بذبح والدة زوجته، وسط ذهول باقى المرضى الذين تعالت صرخاتهم واستغاثتهم إلا أن القاتل تمكن من الفرار، و القي القبض عليه في وقت لاحق.