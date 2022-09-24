المدن الجامعية بجامعة المنوفية جاهزة لاستقبال 2700 طالب وطالبة.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أنهت المدن الجامعية بجامعة المنوفية، إستعدادتها للعام الدراسى الجديد لاستقبال مايقرب 2700 طالب وطالبة بـ 12 مبنى داخل المدن الجامعية، بجميع أنحاء كليات جامعة المنوفية، تحت إشراف الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

ويقول الدكتور هانى الزيات مدير عام المدن الجامعية بجامعة المنوفية ، أنه المدن الجامعیة بجامعة المنوفیة تمثل قطاعا رئیسیا في البنیة الأساسیة للخدمات الطلابیة إذ تقدم خدماتها من الإقامة والتغذیة ورعایة الطلاب، بالإضافة لتھیئة الأنشطة الثقافیة والاجتماعیة والریاضیة بما یتلاءم مع رغبات الطلاب، بناء على توجيهات الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

وأشار إلى أنه یوجد نظام غذائي متكامل لجمیع الطلاب المقیمین بالمدن یتم من خلاله تقدیم الوجبات الغذائیة الثلاث ثم وضعھا حسب احتیاجات الطلاب في ھذه المرحلة السنیة بمعرفة أساتذة متخصصون في التغذیة بالجامعة وحرصا من الجامعة على تلبیة رغبات الطلاب وشكواھم من الخبز المقدم لھم قامت الجامعة بإنشاء مخبر بلدي خاص بھا لإنتاج الخبز بحصة قدرھا عشرة أجوالة زنة الجوال 100كجم لیفي احتیاجات المدن الجامعیة والمستشفیات الجامعیة .

ويضيف مدير المدن الجامعية بجامعة المنوفية ، أنه نظرا لأھمیة التواجد المستمر بوحدات المدن الجامعیة فقد تم عمل قسم صیانة بكل مدینة بصفة دائمة یضم مشرف صیانة مباني ومشرف صیانة أجھزة خاص بالمطبخ والمطعم والعمالة الفنیة تابعة لھم، بالإضافة إلي عمالة فنیة سباك ،كھربائي ،نجار، فني أجھزة، وذلك لمواجھة أي عطل مفاجئ وعمل الصیانة الفوریة لأي أعطال تحدث لتقدیم أفضل خدمة ممیزه للطلاب .

ويؤكد: نعمل ولتوفیر سبل الإقامة والإعاشة والاھتمام بالجوانب الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة والأخلاقیة لتنمیة قدرات الطلاب ومواھبھم في المجالات المختلفة ھدف أساسي من أجل خلق جیل قادر على اقتحام المستقیل ومواكبة التطورات العلمیة السریعة لیصبح خریج الجامعة بناءا متكاملا وشخصیة متوازنة تستطیع أن تتواصل مع المجتمع بصورة راقیة متطورة لصالح مصرنا الحبیبة .

ويوضح أن الأنشطة الطلابیة بالمدن الجامعیة تشهظ دفعة جدیدة نحو تدعیم وتطویر العامل الجماعي والانسانى في ربوع المدن الجامعیة من خلال تنفیذ خطة الأنشطة في جمیع المجالات وحرصا من المدن الجامعیة بالمساحات الخضراء والحدائق بوحدات المدن الجامعیة فقد تم إستحداث إدارة جدیدة لشئون المقر للاھتمام الدائم ومتابعة المساحات الخضراء والحدائق ، وإنشاء حدائق جدیدة وتزوید جمیع وحدات المدن بالأشجار والشجیرات والنباتات المعمرة والمزھرة ،كما تم تزوید المسطحات بالنجیل الفرنساوي .

ويؤكد مدير المدن الجامعية، أن الجامعة دور في خدمة مع والبيئة حيث يوجد بها مركز خدمات التغذیة وحدة ذات طابع خاص وتھدف إلى تقدیم خدمات التغذیة والضیافة لزوار الجامعة والكلیات والمعاھد والوحدات التابعة للجامعة وأعضاء

ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والعاملین بالجامعة وأى جھات أخرى خارج الجامعة ،وتنفیذ تغذیة المعسكرات ، وتدبیر الإقامة ومركز الخدمة العامة للتصنیع والصیانة وتقوم بجمیع أعمال الإصلاحات واللحام والتصنع ، ویھدف المركز الى تقدم خدمات التصنیع والصیانة لأعمال النجارة والحدادة واللحام، وأعمال الإنشاءات والترمیمات والدھانات ، حيث تم افتتاح مدینة الأمل الجدیدة لإقامة الطلبة الذین لا تنطبق علیھم شروط ومعاییر الإقامة بالمدن الجامعیة والطلبة الوافدین وطلبة الدراسات العلیا .

وأشار إلى أن المدن الجامعیة تحتوى على 6مدینة لإقامة الطلبة ،6 مدینة لإقامة الطالبات بواقع 1278للطلبة، 1415 للطالبات .

ويضيف أنه تم رفع كفاءة الأثاث الطلابي ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلاب المقیمین بالمدن الجامعیة، ويؤكد مدير عام المدن الجامعية بجامعة المنوفية، أن للمدن الجامعية شروط أهمها: أن یكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسیة ، ویكون الطالب أو الطالبة مقید ( انتظام ) بأحدي كلیات جامعة المنوفیة، وألا یكون الطالب أو الطالبة متزوجا ،والتقدم على موقع المدن الجامعیة في المواعید التي تم تحدیدھا، ویكون الطالب ناجح ومنقول بدون مواد رسوب ،ألا یكون قد سبق وأن وقعت علي الطالب أي عقوبة تأدیبیة بالكلیة أو بالمدینة الجامعیة خلال إقامتھ .

ألا یتجاوز عمر الطالب في أول أكتوبر 2022 25 عاما لطلاب الكلیات التي مدة الدراسة بھا 4 سنوات ویزداد عاما لطلاب كلیھ الھندسة وعامین لطلاب كلیة الطب ، وألا یكون قد تم إخلاؤه إداریا ، ألا یكون علیة مستحقات مالیة للمدن الجامعیة ، ألا یتجاوز عمر الطلاب المستجدین الثانویة عامة أو الدبلوم نظام 3 سنوات أول أكتوبر عام 2022، ألا یتجاوز عمر الطلاب نظام خمس سنوات أو معھد 21 سنة أول أكتوبر عام 2022، وفي كل الأحوال یتم القبول بالمدن الجامعیة طبقا التقدیر العلمي ومجموع الدرجات، البعد الجغرافي لعنوان الأسرة الحالي .