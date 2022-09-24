اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة "إينت"

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة"، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري، بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

علامة "إينت"

ظهرت علامة السمكة بأشكال عديدة منها سمكة البلطي.

وتمثل مقطعاً في عدة كلمات، مثل اسم سمك البلطي نفسه "إينت"، وفي كلمة "إينب" التي تعني "جدار" وكلمة "إينت" بمعني "وادي".

ومنها جاء عيد الوادي "حب-إينت" أكبر أعياد الموتى في طيبة في الدولة الحديثة، حيث يخرج المعبود آمون من الكرنك يزور البر الغربي ويمر على المعابد الجنائزية.

#٢٠٠عامعلم_مصريات

#٢٠٠عامعلم_مصريات