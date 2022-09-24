اليوم السابع
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السبت، 24 سبتمبر 2022 02:53 م
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السيطرة على حريق بمزرعة مواشٍ في الفيوم وإصابة مواطن

السبت، 24 سبتمبر 2022 01:38 م
السيطرة على حريق بمزرعة مواشٍ في الفيوم وإصابة مواطن حريق - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق، شب بمزرعة مواشي في قرية المقراني بمركز يوسف الصديق، وأصيب مواطن في الحادث، وتم نقله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بنشوب حريق بمزرعة مواشي في قرية المقراني بمركز يوسف الصديق. وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية و الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة مواطن، وتم اخماد الحريق ونقل المصاب الي مستشفي ابشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 

الحماية المدنية بالفيوم

مزارع الفيوم

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