السيطرة على حريق بمزرعة مواشٍ في الفيوم وإصابة مواطن

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق، شب بمزرعة مواشي في قرية المقراني بمركز يوسف الصديق، وأصيب مواطن في الحادث، وتم نقله للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بنشوب حريق بمزرعة مواشي في قرية المقراني بمركز يوسف الصديق. وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية و الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة مواطن، وتم اخماد الحريق ونقل المصاب الي مستشفي ابشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.