البيئة تعقد غدا مؤتمر صحفى بشأن إدارة المخلفات بشرم الشيخ

كتبت منال العيسوى

أعلنت وزارة البيئة أنه سيعقد غدا الأحد فعاليات المؤتمر الصحفى بمناسبة توقيع عقد تقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشـوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وتحالف شركة جرين بلانت وشركة بيئة مصر بمقر بيت القاهرة.

‎واكدت وزارة البيئة أنه يأتى ذلك في إطار التحضيرات لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.

وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وممثلى شركة بيئة ولفيف من قيادات وزارة البيئة.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ المنظومة الخضراء بشرم الشيخ، لأصبح أول مدينة خضراء، طبقا للشروط والضوابط العالمية، ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها طبقا لأحدث الاشتراطات العالمية، بمشروع إدارة المخلفات الصلبة، حيث تعتبر شرم الشيخ إحدى المدن السياحية التي تنتج كميات كبيرة من المخلفات الصلبة، و يتم إداراتها بطرق غير علمية، لعدم وجود شركات متخصصة في هذا المجال.