البابا تواضروس: الآثار القبطية صفحة مهمة فى التاريخ القديم والحديث

الأمير نصرى

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الحضارة المصرية بكل تاريخها وغناها بها صفحة من الصفحات وهى الآثار القبطية، مؤكدا أنها صفحة هامة فى التاريخ القديم والحديث.

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال لقاء بعدة قنوات، أن الاهتمام بالآثار هو الاهتمام بجذور الحياة المصرية، وهذا الاهتمام يشمل مجالات متعددة سواء فى اللغة أو الموسيقى أو الفنون أو الآثار أو التاريخ القديم أو الأديرة والكنائس.

وأوضح أن الإهتمام بالآثار هو الاهتمام بتاريخ مصر، مشيرا إلى انه دائما ما نقول فى التعبير المصرى الشعبى :"ع الأصل دور"، ونحن نبحث عن الأصول المصرية سواء الفرعونية أو المسيحية أو الإسلامية.

وأكد أن القيادة السياسية والوزراء والمحافظين يهتمون بمسار رحلة العائلة المقدسة بشكل بالغ، موضحا أن محطات كثيرة صارت فى صورة جيدة لاستقبال كل الزوار الذين يريدون أن يزوروا أى محطة من محطات المسار.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، افتتح المؤتمر الدولي الأول للآثار القبطية، الذي نظمته كلية الآثار بجامعة عين شمس بالتعاون مع جمعية الآثار القبطية والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.