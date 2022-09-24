اعرف حقيقة اصطدام سيارة تسير عكس الاتجاه بشخص

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن تضرر صاحب الحساب من قائد سيارة تسير عكس الاتجاه والاصطدام به والادعاء بكونه ضابط شرطة.

تم تحديد قائد السيارة المشار إليها (صاحب مؤسسة لتجارة المواد الغذائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبإستدعائه وسؤاله قرر بعدم صحة ما تم تداوله وأنه حال سيره بالسيارة قيادته، كاد أن يصطدم بأحد الأشخاص يستقل دراجة بخارية "غير معلوم لديه" وحدثت بينهما مشادة كلامية دون التشاجر وانصرفا، وأضاف بعدم إدعائه بكونه ضابط شرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.