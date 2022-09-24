إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز فايد فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استعرض اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون التام مع قوات إنفاذ القانون لإزالة أية تعديات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مرة أخرى، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات والتي انطلقت منذ 13 أغسطس الماضي، وحتى 27 أكتوبر 2022 على ثلاث مراحل.

وشهد مركز ومدينة فايد اليوم السبت، حملة لإزالة التعديات، أسفرت عن تنفيذ 19 حالة إزالة لتعدِّيات على أراضي ولاية الصرف و المحافظة، عبارة عن أسوار و مباني غير مكتملة، على مساحة تقدر بنحو 1983متر مربع.

وشدد "بشارة" على ضرورة متابعة رؤساء المراكز و المدن لملف التعديات مؤكدًا أنه لا تهاون مع المتعديين على أملاك الدولة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة و عدم التهاون في إزالة أيَّة مخالفات من شأنها التعدِّي على الأراضي الزراعية و أراضي أملاك الدولة و فرض هيبة الدولة و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسوِّل له نفسه القيام بتلك المخالفات.