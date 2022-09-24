اليوم السابع
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أخبار مصر.. غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة

السبت، 24 سبتمبر 2022 06:00 م
أخبار مصر.. غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة طقس حار

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

الرئيس السيسى يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية استضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت،  توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

 

رئيس الوزراء خلال جولته بالمتحف الكبير: "عاوز تكثيف للشغل كأن الافتتاح بكرة"

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، بجولة بالمتحف المصري الكبير؛ لمتابعة آخر مستجدات سير الأعمال به، يرافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على المتحف والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة للشئون الأثرية بالمتحف، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وقيادات ومسئولي المتحف، وممثلي الشركات المنفذة للمشروع والمشغلة للخدمات به.

 

رئيس الأولمبية الدولية: مصر تمتلك بنية تحتية تمكنها من استضافة أولمبياد 2036

أكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن مصر تمتلك بنية تحتيه قوية، وإذا قدر لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 ستكون حدثا تاريخيا لمصر.
 

الحكومة تنفى شائعة الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مٌشددةً على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماماً، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع، حيث نجحت الشركة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ورفع قيمتها، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل استكمال عمليات الإنشاء وسداد التزاماتها، دون الحاجة للحصول على أي قروض من البنوك.

 

رئيس الوزراء يبدأ جولة فى المتحف المصرى الكبير لمتابعة الموقف التنفيذى

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة تفقدية منذ قليل بالمتحف المصرى الكبير لمتابعة الموقف التنفيذي.

 

غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد،  طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
 

وزير الصحة: الصين تهدى مصر 60 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن إنشاء مجمع التبريد اللوجيستي كان حلم نسعي له لحفظ اللقاحات بقدرة استيعابية تصل إلى حفظ 150 مليون جرعة من لقاحات كورونا، لافتا خلال كلمته فى افتتاح مجمع التبريد اللوجيستي بالسادس من أكتوبر، افتتاح المجمع سيعمل على تحسين كفاءة إدارة اللقاحات وحفظها ونقلها.
 

أسعار الذهب تنخفض 12 جنيها بختام الأسبوع.. وعيار 21 بـ 1128 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بختام تداولات الأسبوع، هبوط ملحوظ بحوالي 12 جنيها، بعد عدة قفزات في سعر الذهب في السوق المحلي بمصر ليصل إلى مستويات 1160 جنيها في بعض جلسات التداول هذا الأسبوع، وجاء هبوط سعر الذهب في مصر بسبب زيادة في المعروض بالسوق.

 

شكري: الرئاسة المصرية تولى أهمية لقمة COP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ

أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، على اهتمام الرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ، التي توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماماً كبيراً.

 

التعليم العالى: انطلاق العام الجامعى الجديد 1 أكتوبر ولا تأجيل للدراسة

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحد الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أنه لا تأجيل للدراسة للعام الجامعى 2022/2023، مؤكدا الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات والتى حددت انطلاق الدراسة يوم 1 أكتوبر المقبل.

 

التعليم: دخول الصف الخامس الابتدائى ضمن صفوف التطوير بالعام الدراسى الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دخول الصف الخامس الابتدائى بالعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 1 أكتوبر المقبل ضمن صفوف التطوير الحديثة بنظام التعليم الجديد، موضحة أنه سيتم إعلان تفاصيل التقييم فى الخامس الابتدائى وعدد الامتحانات التى يؤديها التلميذ خلال الترم الواحد، مضيفة أنه يتم أيضا بناء مناهج الصف السادس الابتدائي والمرحلة الإعدادية.
 
 

تنسيق الدبلومات الفنية..آخر فرصة لتسجيل الرغبات اليوم على الموقع الإلكتروني

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدبلومات الفنية، وينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات، ضمن أعمال مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية التى تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الخميس 22  سبتمبر الجارى، لاستقبال رغبات طلاب الدبلومات الفنية.
 
 

الإسكان: الانتهاء من واجهات 75 عمارة بمجرى العيون..وجارٍ تنفيذ المرافق والطرق

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تَقدم الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة، والذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافى والسياحى.
 

موعد بدء الدراسة.. المدارس تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل

أعلنت المديريات التعليمية استعداداتها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل 1 أكتوبر القادم، حيث أوضحت المديريات أن المدارس انتهت من إعداد كشوف وقوائم الطلاب الجدد فى الصف الاول الابتدائي والأول الثانوى ورياض الأطفال وفقا لآخر تنسيق قبول بالروضة، إضافة إلى إجراء أعمال الصيانة البسيطة وتركيب أنوار وإصلاح النوافذ، وأيضا فرش الفصول وتجديد المقاعد، وتقسيم الطلاب على الفترات الدراسية اليومية لتقليل الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى تحديد المدارس المستهدفة لتطبيق اليوم الرياضى وإعداد جداول الحصص الدراسية.

 
 
 

 


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