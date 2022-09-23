من أسوان لرأس البر.. "قنديل" و"أيوب" يبدآن أطول رحلة تجديف لمسافة 1200 كيلو

أسوان - عبد الله صلاح

بدأ أبطال مصر فى رياضة التجديف "حاتم قنديل" و"إبراهيم أيوب" فى ممارسة هوايتهما وقطع رقم قياسى جديد بالتجديف من أسوان إلى رأس البر عبر نهر النيل فى أطول رحلة تجديف، ويأتى الهدف من هذه المغامرة هو الدعاية لحملة الحفاظ على نهر النيل خالياً من أى ملوثات، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر".

وقال حاتم قنديل: "إنها مغامرة جديدة فى حب مصر، وتعد الرحلة الثانية فى التجديف من أسوان لرأس البر عبر نهر النيل، بعد أن كانت الانطلاقة الأولى منذ عام تقريباً، ويضاف لرحلة العام الحالى هو مشاركة بعض أندية مصر ممن لهم علاقة بالتجديف بفريق رياضى"، متمنياً أن تتحول هذه المغامرة إلى حدث دولى تستعين بها الرياضة فى مصر لدعم السياحة والبيئة وحماية النيل من أى ملوثات.

وأوضح "قنديل" أنه يسعى إلى تسجيل رقم قياسي جديد لمصر بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بقطع مسافة 150 كم تجديف بنهر النيل خلال 24 ساعة، ليكون أول مصري يقطع هذه المسافة بالإضافة إلى ذلك، وإلى التجديف متوسط 50 كم يوميًا من أسوان إلى دمياط ليقطع مسافة 1,206 كم خلال شهر.

وأشار إبراهيم أيوب، أحد المشاركين فى الرحلة، إلى أن الرسالة التى يسعون لتوصيلها من خلال حبهم لممارسة رياضة التجديف هى أن تكون الرحلة لها تأثير بالبيئة المحيطة بها، وتشجيع المواطنين لحماية نهر النيل وتعريفهم بأهمية الحفاظ على مياهه.



أعضاء التجديف يلتقطون الصور التذكارية مع أبطال مصر



الرياضيان حاتم قنديل وإبراهيم أيوب



بداية الرحلة



تجديف الفتيات فى النيل



جانب من أطول رحلة تجديف



جانب من التجديف



حاتم قنديل



رحلة البطلان فى التجديف