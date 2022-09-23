"مصر والعالم المتغير".. العرابي في ضيافة جزيرة الورد بالمنصورة

يستضيف نادي جزيرة الورد بالمنصورة محافظة الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، لحضور الصالون الثقافي والذي يقام بالنادي تحت عنوان "مصر والعالم المتغير"، في الثامنة مساء بالقاعة الخضراء.

يدير الصالون الكاتب الصحفي حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار وبحضور النائب طارق عبد الهادي ،رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد وعضو مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية للنادي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء وأساتذة الجامعات ورموز المجتمع الدقهلاوي ورئيس وعضوات المجلس القومي للمرأة بالمحافظة .

يذكر أن الصالون الثقافي قد انطلق في شهر يوليو الماضي حيث استضاف الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق حيث تحدث حول " صناعة المستقبل ".