مستشفى منية النصر بالدقهلية يجري 5 عمليات دقيقة للتخفيف عن مرضى الفشل الكلوي.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

نجح فريق طبي بمستشفي منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، في تنفيذ وإجراء 5 عمليات تركيب قسطرة والعلاج بالغسيل البريتوني، بديل للغسيل الدموي والذي يعد مجهدا لمرضى الفشل الكلوي، وبدء الفريق الطبي بمستشفي منية النصر، منذ فترة قليلة جدا في البدء في عمليات الغسيل البريتوني، والذي يعد نقلة طبية كبيرة داخل محافظة الدقهلية، وذلك كونها المستشفى الوحيدة في المحافظة التي قامت بتنفيذ الغسيل البريتوني.

ونجحت في تنفيذ العمليات ل5 حالات، من بينهم حالة لطفلة تعاني من فشل كلوي في حالة حرجة، وتم تحويلها من مستشفى جامعة المنصورة إلي مستشفى منية النصر المركزي، وذلك بعد نجاح وكفاءة الفريق الطبي المتواجد في تنفيذ هذة العمليات ونجاحها بنسبة 100 %.



مدير إدارة الكلي بالدقهلية الغسيل البريتوني عملية دقيقة وسعيد بنجاح الفريق الطبي

قال الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلي بالدقهلية، أن نجاح الفريق الطبي بمستشفي منية النصر المركزي، في تنفيذ 5 عمليات غسيل بريتوني، يعد نقلة طبية كبيرة في مجال علاج مرضى الفشل الكلوي، وتخفيف معاناتهم، وتوفير جهد ووقت كبير بالنسبه للمرضى، وأن ما حدث داخل مستشفي منيه النصر يعد الإنطلاقة الأولي لتعميم الغسيل البريتوني في محافظة الدقهلية، حيث يتم تنسيق مابين وزارة الصحة ومديرية الصحة بالدقهلية، للبدء في تفعيل الغسيل الكلوي البريتوني في مستشفيات المحافظة.



المستشفيي الأولي بـ "الجمهورية" في الغسيل البروتوني الكلوي للأطفال

وقال الدكتور السيد أبو النجا مدير مستشفي منية النصر المركزي، ان المستشفى تعد الأولي في علاج وتنفيذ ومتابعة عمليات الغسيل الكلوي بالطريقة الحديثة، وهي طريقه الغسيل البريتوني للأطفال، حيث تم علاج حالة معقدة جدا كانت تستوجب العملية والغسيل في نفس التوقيت لطفلة من مدينة المطرية، تم تحويلها للمستشفى عن طريق مستشفي جامعة المنصورة، وبالفعل تم تنفيذ العملية عن طريق الفريق الطبي المتواجد والمشرف على تلك العمليات بالمستشفى والطفل الآن متواجده داخل المستشفى تحت الرعاية والملاحظه الطبيه.



تنفيذ 5 عمليات من أصل 50 عملية على مستوى الجمهورية وتدريب المريض على الغسيل المنزلي

ونفذ الفريق الطبي المتواجد داخل مستشفي منية النصر المركزي، 5 عمليات تركيب قسطرة وتنفيذ عملية الغسيل البريتوني، بنسبة نجاح 100% وذلك من أصل 50 عمليةتم تنفيذهم على مستوى الجمهورية، خارج محافظة الدقهلية، حيث بدأ الفريق الطبي المتواجد داخل المستشفى والمكون من الدكتورالسيد النمر، رئيس قسم الجراحة، والدكتور عبدالمنعم عبدالعزيز المهدي، رئيس قسم الكلي، والدكتور عبدالعظيم عبدالستار إستشاري تخدير، تنفيذ أولى العمليات بتاريخ 6/9، وصرح الاطباء أنهم على إستعداد لإستقبال زملائهم من الأطباء لتدريبهم عمليا داخل المستشفى، ونقل التجربة لجميع مستشفيات مصر.



تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية داخل مصر عبر الفريق الطبي عن سعادتة، لإهتمام الدولة المصرية بتوفير الدواء وتصنيعة في مصانع الدولة، مما سهل في توافر الدواء والمستلزمات الطبيه، التي كان يبحث عنها الأطباء، في مثل هذة العمليات الدقيقة وكانت الدولة تقوم بإستيرادها من الخارج بمبالغ طائلة، لكن توجه الدولة والبدء في التصنيع الداخلي ساعد كثيرا على تفعيل وبدء مثل تطبيق وتنفيذ عمليات الغسيل البريتوني بعد توافر الدواء والمستلزمات الطبية المصرية

تعميم الغسيل البريتوني على مستوى المحافظة صرح الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلي بالدقهلية، أن هناك توجيهات من الدكتور شريف ماكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بوضع خطه لبدء إنتشار وتنفيذ عمليات الغسيل الكلوي البريتوني، داخل عدد من مستشفيات المحافظة لتغطية النطاق الجغرافي للمحافظة، وذلك تيسيرا على المواطنين وتوفير أقصى سبل الراحة على مرضي الفشل الكلوي.