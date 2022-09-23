محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى أعمال رفع تراكمات القمامة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة في رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي ، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر العام .

ففى مركز الشهداء، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إنتظام منظومة النظافة خلال الورديات الصباحية والمسائية بكافة الوحدات القروية بنطاق المركز، وكذا رفع نواتج التطهير على جانبي ترعة السرساوية بطريق المشتل تمهيدا لبدء أعمال الرصف ، فضلا عن إزالة المخلفات والإشغالات بجميع الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات حفاظا على هيبة الدولة وحقوقها.

وفى مركز منوف ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال رفع تراكمات القمامة بقرى فيشا الكبرى وبهواش وجزى وزاوية رزين وبرهيم ومدرسة الشهيد حجر ومنطقة الأزهار ، فضلا عن تسوية طريق (48) بداية من كوبرى شرف وحتى مدخل الكوم الأحمر و شبرابلولة حتى مزلقان السكة الحديد بنطاق الوحدة المحلية بالحامول وطريق كمشوش/منوف ومصرف الجمال و السروهيت ومشروع سبل بزاويه رزين ، وكذا متابعة أعمال السيارة المكنسية بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة وطريق منوف/سرس الليان لرفع تجمعات الأتربة وتحسين المظهر العام.

كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى أنه تم الإنتهاء من رفع (١٤) طن تراكمات القمامة نواتج الهدم خلال الوردية المسائية بشوارع (الجيش حتى محطة المحولات ، وشارع ٢٣يوليو حتى مطلع الكوبرى العلوى ، وشارع بنها حتى كوبرى عوض حسن ، وشارع المقابر و بحرى السكة الحديد من المزلقان حتى كوبرى العطار ، وشارع بورسعيد ، وشارع الجمهورية، وشارع مصر وأمام الساحه الشعبية ) ، فضلا عن رفع 20 طن من المخلفات بشوارع ( الجيش ، 23 يوليو ، بنها بحري ، السكه الحديد ، بورسعيد ، خلف الساحه ، هاشم عيد ، المقابر).

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ، تم متابعة أعمال منظومة النظافة من المربعات السكنية و مداخل ومخارج الشوارع العامة والداخلية وتسوية الطرق بكفر داود والخطاطبة البلد والطرانة والاخماس و الخطاطبة المحطة ، فضلا عن رفع كفاءة الطرق وتسوية الشوارع بنطاق الوحدة المحلية بخطاطبة المحطة بالسادات بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية .

فيما تابع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز تلا وقويسنا وبركة السبع أعمال رفع تجمعات القمامة ونواتج التطهير بنطاق الوحدات القروية،حيث تم الانتهاء من تطهير ترعة بحر الفقي مدخل قريه طه شبرا وعزبه الشهيد عبد المنعم رياض بمركز قويسنا ورفع (20) طن من المخلفات وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى بقويسنا، وكذا شن حملة نظافة مكبرة وتسوية الطرق بقرى مركز تلا لتسهيل الحركة المرورية اللازمة، فيما تم رفع تجمعات القمامة بقرى هورين وحلامشة وجنزور وطوخ طنبشا وكفر عليم و طنبشا والدبايبه وكفر هلال وجانبي الطريق السريع بأبو مشهور وتطهير ترعة الغوري ومصرف العطف.

وفى نطاق حى غرب شبين الكوم ، تابعت رئيس الحى إنتظام سير العمل بمنظومة الجمع المنزلى بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بنطاق الحى ، بالإضافة إلى متابعة أعمال التجميل من زراعة ودهان أحواض الزرع بالجزيرة الوسطى بشارع جمال عبد الناصر ، وكذا متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهداء والنصب التذكاري، كما تابعت رئيس حي شرق شبين الكوم أعمال منظومة النظافة بكافة مواقع العمل بالحى للتأكد من رفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم ، فضلا عن متابعة أعمال دهان الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطى وأحواض الزرع بشارع طلعت حرب بالبر الشرقى وذلك ضمن خطة المحافظة للإرتقاء بالمظهر العام والشكل الجمالى والحضارى بالعاصمة.