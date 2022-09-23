اليوم السابع
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الجمعة، 23 سبتمبر 2022 03:49 ص
أكرم القصاص
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مباحثات صينية سورية فى مجال الاتصالات وإعادة تأهيل الشبكة

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 03:00 ص
مباحثات صينية سورية فى مجال الاتصالات وإعادة تأهيل الشبكة سوريا - أرشيفية
وكالات

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بحث وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب، مع القائم بالأعمال الصيني لدى دمشق، يانج شو، سبل تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وإعادة تأهيل الشبكة في سوريا.

وخلال لقاء في مبنى الوزارة بدمشق شدد الخطيب على أهمية التعاون والعمل مع شركات الاتصالات الصينية لإعادة تأهيل شبكة الاتصالات في سوريا، وبما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حسبما ذكرت وكالة "سانا".

ونقلت الوكالة عن يانج، تأكيده على "حرص بلاده لتذليل كل الصعوبات التي تقف بوجه أي تعاون مع سوريا في مجال الاتصالات".

وأكد ثبات موقف بلاده "الداعم لسوريا وشعبها منذ بداية الحرب الإرهابية التي تعرضت لها".


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