غلق وتشميع معملين للتحاليل الطبية وتحرير محضر لمنشأه طبية مخالفة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشأت الطبية الخاصة والصيدليات العامة ومعامل التحاليل الطبيه ومخازن وشركات توزيع الأدوية، للتصدي للمارسات الإحتكارية غير المسئولة من ضعاف النفوس وكذلك رصد أي مخالفات بالأسواق و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ومن جانبه أشار الدكتور خالد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة، إلى قيام وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية وإدارة العلاج الحر بالمديرية ومفتشي الإدارات الصحية بديرب نجم بالتعاون مع إدارة التفتيش البيئى والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، وقسم شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية ،بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية غير الحكومية " الخاصة " بنطاق المحافظة وذلك للتأكد من إستيفائها للإشتراطات الصحية وإشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، والتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية والتخلص الآمن من المخلفات الطبية حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.



أوضح القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط مخالفات بمعملين للتحاليل الطبية يعملان بدون ترخيص، ومركز خاص لأمراض النساء والتوليد، لافتا إلى أن المخالفات ما بين عدم وجود سجل بيئى، عدم وجود سجل مواد خطره، عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للإشتراطات البيئية، عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة، عدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبه، وتم إثبات جميع المخالفات المضبوطة، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير ٣ محاضر جنحة بمركز شرطة ديرب نجم بالإضافة لغلق وتشميع المعملين، وتحويل المخالفين للنيابة العامة.







المراكز (1)



المراكز (2)



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



غلق وتشميع



غلق



