عريس الجنة.. قصة شاب كتب عقد الزواج ومات وهو يوزع كارت الفرح بالمنوفية.. صور

لم تمض ساعات طويلة، حتى تتفاجأ البلد بالصدمة، وخبر وفاة الشاب حمادة سعيد أثناء توزيعه بطاقات الدعوة الخاصة بحفل زفافه والذي كان مقررا إقامته غدا السبت، وسط حالة من الذهول بين الجميع، وكأنهم جميعا يحلمون.

وقال أحد أصدقاء المتوفى، أنه كان يعمل مدربا للسباحة بالسادات، وكان بحمد الله من كتب عقد الزواج الأربعاء الماضى، وكان من المقرر أن يتم إقامة حفل الزفاف السبت، ولكنهم فوجئوا بخبر الوفاة فى حادث على الطريق الإقليمى أثناء قيامه بتوزيع بطاقات الدعوة لحفل زفافه.

وعبر جميع أهالى القرية عن حزنهم الشديد لما حدث من وفاة الشاب، الذى لم يعرف عنه إلا الخير وحب الجميع، وأنه كان فى طريقه لدعوة الأقارب والأهل والأصدقاء لحضور حفل زفافه.