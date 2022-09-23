ضبط 35 صنف أدوية بيطرية ما بين محظورة ومنتهية الصلاحية بكفر الشيخ

كفرالشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري، بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور محمد السيد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، على العيادات ومراكز بيع وتداول الادوية البيطرية بدائرة مركز سيدى سالم، من ضبط 35 صنف أدوية بيطرية بإجمالي 521 عبوة ما بين محظورة ومنتهية الصلاحية وتم تحرير محاضر للمخالفين، حملت أرقام 25651 و 25652 لسنة 2022 جنح مركز سيدى سالم، بالمخالفات، وجار العرض علي جهات التحقيق.

يأتي ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة الرائد أحمد بسيوني سالم رئيس قسم مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن الحملة ترأسها الدكتور عماد فليفل مدير إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري، والرائد أحمد بسيوني سالم رئيس قسم مباحث التموين بكفر الشيخ، وشُكلت هذه الحملة من كل من الدكتور مجدى كامل رئيس قسم التأمين والدكتور محمد علاء رئيس قسم التعويضات ومحمد عبد القوي مفتش مباحث التموين بمرافقة قوة من مباحث التموين، وتم المرور على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بدائرة مركز سيدى سالم، وتمكنت من ضبط 35 صنف أدوية بيطرية بإجمالي 521 عبوة ما بين محظورة ومنتهية الصلاحيةـ، وأن الحملات مستمرة على العيادات البيطرية و ومراكز بيع وتداول الادوية البيطرية بمدن المحافظة.